Усилитель 2 x 22 Вт на TA8210A

TA8210A SmallВ данной статье пойдет речь об автомобильном усилителе, построенном на TA8210A производства Toshiba. Особенностью данной микросхемы является низкое тепловое сопротивление с внешним радиатором, высокая надежность и отличное звучание.

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Микросхема TDA7388. Часть 1 – описание и характеристики

TDA7388 Small

Микросхема TDA7388 представляет новую технологию четырехканальных (4 x 45 Вт) усилителей мощности класса AB для систем HI-END в автомобильных приложениях.

Благодаря полностью комплементарной структуре PNP/NPN выходной сигнал TDA7388 может практически достигать значения питающего напряжения (Rail to Rail) без применения вольтодобавочного конденсатора.

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HI-END усилитель мощности F5. Часть 1

F5preПредставляем Вашему вниманию перевод статьи, посвященной мощному усилителю класса А категории HI-END: F5 от замечательного разработчика Нельсона Пасса. В статье описан принцип работы усилителя плюс небольшой учебный материал для новичков.

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О нас

Мы являемся небольшой компанией, специализирующейся на разработке и производстве высококачественного HI-FI аудиооборудования.
Первые модели усилителей и цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) под маркой Mariolla появились в 2008 году. За эти годы мы накопили огромный инженерный опыт, позволяющий сегодня решать самые смелые технические задачи и производить лучшее (по соотношения цена-качество) оборудование для меломанов и аудиофилов.

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