Усилитель 2 x 22 Вт на TA8210A

В данной статье пойдет речь об автомобильном усилителе, построенном на TA8210A производства Toshiba. Особенностью данной микросхемы является низкое тепловое сопротивление с внешним радиатором, высокая надежность и отличное звучание.
Микросхема TDA7388 представляет новую технологию четырехканальных (4 x 45 Вт) усилителей мощности класса AB для систем HI-END в автомобильных приложениях.
Благодаря полностью комплементарной структуре PNP/NPN выходной сигнал TDA7388 может практически достигать значения питающего напряжения (Rail to Rail) без применения вольтодобавочного конденсатора.
В статье рассмотрена реализация двухканального усилителя на TDA2050, включенной по схеме источника тока, управляемым напряжением (ИТУН).
Перевод второй части описания замечательного усилителя F5 от Нельсона Пасса.
Представляем Вашему вниманию перевод статьи, посвященной мощному усилителю класса А категории HI-END: F5 от замечательного разработчика Нельсона Пасса. В статье описан принцип работы усилителя плюс небольшой учебный материал для новичков.
Описание нескольких схем автомобильных усилителей с использованием очень надежной микросхемы TDA8561Q.
Подробное описание замечательной микросхемы для построения автомобильного усилителя. Материал представляет собой переведенный на русский язык даташит.
В статье рассмотрены несколько схем усилителей класса А начального уровня.